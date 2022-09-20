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У росії хочуть ввести в Кримінальний кодекс поняття «мобілізація» і «воєнний час», фото: «Радіо Свобода»

Сталінщина повертається — у рф запроваджують кримінальну відповідальність за полон

20 вер 2022, 13:45
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У рф вводять в Кримінальний кодекс країни поняття «мобілізація», «воєнний стан» та «воєнний час», а також запроваджують покарання за здачу в полон, залишення частини та невиконання наказу.





Про це повідомляє журнал «Холод» з посиланням на російських правозахисників.

Зазначається, що відповідні законодавчі зміни передбачені поправками, внесеними напередодні другого читання до «непримітного законопроекту про внесення змін до Кримінального кодексу, прийнятого у першому читанні в липні».

Сьогодні, 20 вересня, відповідний законопроект російська держдума «блискавично» ухвалила в другому та третьому читаннях.

Зокрема, ці правки запроваджують до російського Кримінального кодексу статтю 352.1 «Добровільне здавання в полон».

Згідно з нововведеннями, за здачу в полон — якщо немає ознак державної зради — загрожує від трьох до 10 років позбавлення волі.

При цьому передбачається обтяжуюча обставина — «у період мобілізації чи воєнного стану, у воєнний час». Якщо військовий залишив частину у такий час, йому загрожуватиме:

  • за залишення на термін до 10 днів — до п’яти років в’язниці;
  • за залишення на місяць — сім років ув’язнення;
  • більше, ніж на місяць — 10 років ув’язнення.


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