Сталінщина повертається — у рф запроваджують кримінальну відповідальність за полонhttps://racurs.ua/ua/n174947-stalinschyna-povertaietsya-u-rf-zaprovadjuut-kryminalnu-vidpovidalnist-za-polon.htmlРакурс
У рф вводять в Кримінальний кодекс країни поняття «мобілізація», «воєнний стан» та «воєнний час», а також запроваджують покарання за здачу в полон, залишення частини та невиконання наказу.
Про це повідомляє журнал «Холод» з посиланням на російських правозахисників.
Зазначається, що відповідні законодавчі зміни передбачені поправками, внесеними напередодні другого читання до «непримітного законопроекту про внесення змін до Кримінального кодексу, прийнятого у першому читанні в липні».
Сьогодні, 20 вересня, відповідний законопроект російська держдума «блискавично» ухвалила в другому та третьому читаннях.
Зокрема, ці правки запроваджують до російського Кримінального кодексу статтю 352.1 «Добровільне здавання в полон».
Згідно з нововведеннями, за здачу в полон — якщо немає ознак державної зради — загрожує від трьох до 10 років позбавлення волі.
При цьому передбачається обтяжуюча обставина — «у період мобілізації чи воєнного стану, у воєнний час». Якщо військовий залишив частину у такий час, йому загрожуватиме:
- за залишення на термін до 10 днів — до п’яти років в’язниці;
- за залишення на місяць — сім років ув’язнення;
- більше, ніж на місяць — 10 років ув’язнення.