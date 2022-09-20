Наслідки російських обстрілів, фото: телеканал «Прямий»

https://racurs.ua/ua/n174946-semero-myrnyh-jyteliv-zagynuly-za-dobu-cherez-rosiyski-obstrily-infografika.html

Ракурс

В Україні впродовж минулої доби, 19 вересня, семеро мирних жителів стали жертвами російської агресії, ще 15 отримали поранення.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Зокрема, за даними обласних військових адміністрацій:

на Херсонщині — четверо людей загинуло;

на Донеччині — одна людина загинула, ще 12 поранено;

у Запорізькій області — одна людина загинула і двох поранено;

на Харківщині — одна людина загинула;

на Дніпропетровщині — одна людина отримала порання.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 19 вересня, російські військові випустили по Нікопольському району Дніпропетровської області понад 100 снарядів.