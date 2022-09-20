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Наслідки російських обстрілів, фото: телеканал «Прямий»
Семеро мирних жителів загинули за добу через російські обстріли (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n174946-semero-myrnyh-jyteliv-zagynuly-za-dobu-cherez-rosiyski-obstrily-infografika.htmlРакурс
В Україні впродовж минулої доби, 19 вересня, семеро мирних жителів стали жертвами російської агресії, ще 15 отримали поранення.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
Зокрема, за даними обласних військових адміністрацій:
- на Херсонщині — четверо людей загинуло;
- на Донеччині — одна людина загинула, ще 12 поранено;
- у Запорізькій області — одна людина загинула і двох поранено;
- на Харківщині — одна людина загинула;
- на Дніпропетровщині — одна людина отримала порання.
Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 19 вересня, російські військові випустили по Нікопольському району Дніпропетровської області понад 100 снарядів.
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