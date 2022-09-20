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Ракурс
Последствия российских обстрелов, фото: телеканал «Прямий»

Семь мирных жителей погибли за сутки из-за российских обстрелов (ИНФОГРАФИКА)

20 сен 2022, 13:00
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В Україні впродовж минулої доби, 19 вересня, семеро мирних жителів стали жертвами російської агресії, ще 15 отримали поранення.





Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Зокрема, за даними обласних військових адміністрацій:

  • на Херсонщині — четверо людей загинуло;
  • на Донеччині — одна людина загинула, ще 12 поранено;
  • у Запорізькій області — одна людина загинула і двох поранено;
  • на Харківщині — одна людина загинула;
  • на Дніпропетровщині — одна людина отримала порання.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 19 вересня, російські військові випустили по Нікопольському району Дніпропетровської області понад 100 снарядів.

Источник: Ракурс


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