Зміни клімату загрожують деревам у містах, фото: elimS

https://racurs.ua/ua/n174945-bilshosti-miskyh-derev-zagrojuut-zminy-klimatu-ucheni.html

Ракурс

Глобальне потепління загрожує більшості видів дерев, які ростуть у містах.

Це показало дослідження міжнародної групи учених, які розрахували «запас міцності» 3 тис. 129 видів дерев і чагарників, що ростуть у 164 містах 78 країн світу, повідомляє видання EurekAlert.

Було встановлено, що в сучасних умовах підвищення температури та зменшення річної кількості опадів через зміну клімату:

56−65% цих видів вже сьогодні перебувають у зоні ризику;

до 2050 року ця цифра може зрости до 68−76%;

зокрема у Франції підвищення температури поставить під загрозу 71% видів. У розташованому на півдні країни місті Монпельє ясен звичайний буде серед видів, яким загрожує найбільша небезпека.

Досить часто у містах вже висаджено види, що перебувають у стресових кліматичних умовах, — наголошують учені.

Хоча деякі міста, особливо багаті, здатні витрачати гроші на полив дерев під час посухи та пом’якшувати наслідки зміни клімату, очікується, що в майбутньому ризики зростуть і призведуть до значно більших витрат на утримання дерев.

Оскільки дерева відіграють все більш важливу роль як природні кондиціонери повітря в містах під час теплових хвиль, ці результати показують, що схеми озеленення міст повинні бути адаптовані, щоб дозволити деревам впоратися зі зміною клімату: наприклад, шляхом посадки видів, стійких до майбутніх температур і опадів, — наголошується у статті.

Джерело: EurekAlert