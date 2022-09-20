Більшість міських дерев під загрозою через зміни клімату — ученіhttps://racurs.ua/ua/n174945-bilshosti-miskyh-derev-zagrojuut-zminy-klimatu-ucheni.htmlРакурс
Глобальне потепління загрожує більшості видів дерев, які ростуть у містах.
Це показало дослідження міжнародної групи учених, які розрахували «запас міцності» 3 тис. 129 видів дерев і чагарників, що ростуть у 164 містах 78 країн світу, повідомляє видання EurekAlert.
Було встановлено, що в сучасних умовах підвищення температури та зменшення річної кількості опадів через зміну клімату:
- 56−65% цих видів вже сьогодні перебувають у зоні ризику;
- до 2050 року ця цифра може зрости до 68−76%;
- зокрема у Франції підвищення температури поставить під загрозу 71% видів. У розташованому на півдні країни місті Монпельє ясен звичайний буде серед видів, яким загрожує найбільша небезпека.
Досить часто у містах вже висаджено види, що перебувають у стресових кліматичних умовах, — наголошують учені.
Хоча деякі міста, особливо багаті, здатні витрачати гроші на полив дерев під час посухи та пом’якшувати наслідки зміни клімату, очікується, що в майбутньому ризики зростуть і призведуть до значно більших витрат на утримання дерев.
Оскільки дерева відіграють все більш важливу роль як природні кондиціонери повітря в містах під час теплових хвиль, ці результати показують, що схеми озеленення міст повинні бути адаптовані, щоб дозволити деревам впоратися зі зміною клімату: наприклад, шляхом посадки видів, стійких до майбутніх температур і опадів, — наголошується у статті.
Джерело: EurekAlert