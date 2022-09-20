Херсонські рашисти також захотіли «референдуму»

На Херсонщині закликали провести псевдореферендум

https://racurs.ua/ua/n174944-hersonski-rashysty-takoj-zahotily-referendumu.html

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Рашисти на тимчасово окупованій Херсонщині хочуть негайно провести так званий «референдум» щодо визнання області «суб'єктом рф».

Про це сьогодні, 20 вересня, повідомляє російське агентство РІА «Новости» з посиланням на так звану «громадську раду Херсонської області».

Громадська рада Херсонської області звернулася до голови регіону з ініціативою негайно провести референдум про визнання суб'єктом російської федерації, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 19 вересня, аналогічні заяви пролунали від «громадських рад» тимчасово окупованих Донеччини та Луганщини. В Офісі президента України вже відреагували на такі дії рашистів.

Джерело: РІА «Новости»