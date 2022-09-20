Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На Херсонщині закликали провести псевдореферендум

Херсонські рашисти також захотіли «референдуму»

20 вер 2022, 11:57
999

Рашисти на тимчасово окупованій Херсонщині хочуть негайно провести так званий «референдум» щодо визнання області «суб'єктом рф».





Про це сьогодні, 20 вересня, повідомляє російське агентство РІА «Новости» з посиланням на так звану «громадську раду Херсонської області».

Громадська рада Херсонської області звернулася до голови регіону з ініціативою негайно провести референдум про визнання суб'єктом російської федерації, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 19 вересня, аналогічні заяви пролунали від «громадських рад» тимчасово окупованих Донеччини та Луганщини. В Офісі президента України вже відреагували на такі дії рашистів.

Джерело: РІА «Новости»

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів