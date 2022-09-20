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Трьох російських військових судитимуть за скоєні злочини
Судитимуть трьох рашистів, які знущалися над жителями окупованої Чернігівщини (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n174943-sudytymut-troh-rashystiv-yaki-znuschalysya-nad-jytelyamy-okupovanoyi-chernigivschyny-foto.htmlРакурс
До суду в порядку спеціального досудового розслідування спрямовано обвинувальний акт за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) стосовно трьох російських військових, які під час окупації села Ягідного Чернігівської області знущалися над місцевим населенням.
Про це сьогодні, 20 вересня, повідомляє прес-служба Офісу Генпрокурора.
Зазначається, що ці російські військові під час окупації села проходили службу у взводах мінометної батареї 2-ї механізованої бригади військової частини 55115, котра дислокуєтьсяв місті Кизил Республіки Тива.
Щодо них встановлено такі факти:
- зі зброєю в руках російські військові насильно вдиралися до будинків мирних мешканців і автоматними чергами хаотично стріляли по приміщеннях, в яких переховувалися люди з дітьми;
- виводили місцевих мешканців на вулицю при мінусовій температурі та, погрожуючи розстрілами, змушували роздягатися у присутності жінок та дітей. Проявляючи надмірну жорстокість, вони безпричинно застосовували фізичне насилля до потерпілих, завдаючи побоїв автоматичною зброєю;
- незаконно позбавили волі місцевих мешканців, замкнувши їх на три дні у погребі власного домоволодіння, обмеживши їм доступ до води, їжі та свіжого повітря.
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