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Ракурс
Трьох російських військових судитимуть за скоєні злочини

Судитимуть трьох рашистів, які знущалися над жителями окупованої Чернігівщини (ФОТО)

20 вер 2022, 11:27
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До суду в порядку спеціального досудового розслідування спрямовано обвинувальний акт за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) стосовно трьох російських військових, які під час окупації села Ягідного Чернігівської області знущалися над місцевим населенням.





Про це сьогодні, 20 вересня, повідомляє прес-служба Офісу Генпрокурора.

Зазначається, що ці російські військові під час окупації села проходили службу у взводах мінометної батареї 2-ї механізованої бригади військової частини 55115, котра дислокуєтьсяв місті Кизил Республіки Тива.

Щодо них встановлено такі факти:

  • зі зброєю в руках російські військові насильно вдиралися до будинків мирних мешканців і автоматними чергами хаотично стріляли по приміщеннях, в яких переховувалися люди з дітьми;
  • виводили місцевих мешканців на вулицю при мінусовій температурі та, погрожуючи розстрілами, змушували роздягатися у присутності жінок та дітей. Проявляючи надмірну жорстокість, вони безпричинно застосовували фізичне насилля до потерпілих, завдаючи побоїв автоматичною зброєю;
  • незаконно позбавили волі місцевих мешканців, замкнувши їх на три дні у погребі власного домоволодіння, обмеживши їм доступ до води, їжі та свіжого повітря.

Трьох російських військових судитимуть за скоєні злочини, фото: Офіс генпрокурора

Джерело: Ракурс


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