Троих российских военных будут судить за совершенные преступления, фото:

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До суду в порядку спеціального досудового розслідування спрямовано обвинувальний акт за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) стосовно трьох російських військових, які під час окупації села Ягідного Чернігівської області знущалися над місцевим населенням.

Про це сьогодні, 20 вересня, повідомляє прес-служба Офісу Генпрокурора.

Зазначається, що ці російські військові під час окупації села проходили службу у взводах мінометної батареї 2-ї механізованої бригади військової частини 55115, котра дислокуєтьсяв місті Кизил Республіки Тива.

Щодо них встановлено такі факти: