Ракурсhttps://racurs.ua/
В Херсонской области призвали провести псевдореферендум, фото:
Херсонские рашисты также захотели «референдума»https://racurs.ua/n174944-hersonskie-rashisty-takje-zahoteli-referenduma.htmlРакурс
Рашисти на тимчасово окупованій Херсонщині хочуть негайно провести так званий «референдум» щодо визнання області «суб'єктом рф».
Про це сьогодні, 20 вересня, повідомляє російське агентство РІА «Новости» з посиланням на так звану «громадську раду Херсонської області».
Громадська рада Херсонської області звернулася до голови регіону з ініціативою негайно провести референдум про визнання суб'єктом російської федерації, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, вчора, 19 вересня, аналогічні заяви пролунали від «громадських рад» тимчасово окупованих Донеччини та Луганщини. В Офісі президента України вже відреагували на такі дії рашистів.
Джерело: РІА «Новости»
.