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В Херсонской области призвали провести псевдореферендум, фото:

Херсонские рашисты также захотели «референдума»

20 сен 2022, 11:57
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Рашисти на тимчасово окупованій Херсонщині хочуть негайно провести так званий «референдум» щодо визнання області «суб'єктом рф».





Про це сьогодні, 20 вересня, повідомляє російське агентство РІА «Новости» з посиланням на так звану «громадську раду Херсонської області».

Громадська рада Херсонської області звернулася до голови регіону з ініціативою негайно провести референдум про визнання суб'єктом російської федерації, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 19 вересня, аналогічні заяви пролунали від «громадських рад» тимчасово окупованих Донеччини та Луганщини. В Офісі президента України вже відреагували на такі дії рашистів.

Джерело: РІА «Новости»

Источник: Ракурс


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