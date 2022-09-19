В ОРДЛО заговорили о «референдуме». Фото:

https://racurs.ua/n174935-v-ordlo-zagovorili-o-referendume-bankovaya-bystro-otreagirovala.html

Ракурс

Провести «референдум» щодо входження до складу країни-агресора росії вимагають бойовики самопроголошених ЛНР та ДНР.

Окупанти ОРДЛО закликали проросійську владу фейкових республік негайно провести такі незаконні референдуми. Про це 19 вересня повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

На Банковій вже відреагували на такі заяви окупантів, які засіли в Донецьку та Луганську. Заявили, що будь-які «референдуми» на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей є лише фікцією й не вплинуть на політику України та міжнародної спільноти. Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив у Twitter.

Ru-пропагандисти закохані в «референдуми» як панацею. Маю для них погані новини. Є глобальний консенсус та міжнародне право. Воно однозначне: Донецьк, Луганськ, Крим — це Україна. Будь-які спроби перефарбувати прапори — фікція, що нічого не змінить ні для нас, ні для партнерів, — написав він.

Нагадаємо, 7 вересня воєнна розвідка України оприлюднила перелік «незалежних спостерігачів», яких загарбники можуть залучити до проведення так званих «референдумів» на тимчасово окупованих територіях.