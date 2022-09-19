Владимир Зеленский объяснил необходимость сохранять темп контрнаступления ВСУ. Фото:

https://racurs.ua/n174934-zelenskiy-obyasnil-neobhodimost-sohranyat-temp-kontrnastupleniya-vsu-video.html

Ракурс

Темпи контрнаступу ЗСУ та звільнення українських територій від російської окупації потрібно зберігати.

Бо одним з ключових аспектів контрнаступу Сил оборони України, є повернення до нормального життя на звільнених територіях та їх відновлення — є темп. Про це йшлося у вечірньому зведенні президента України Володимир Зеленського від 19 вересня, яке опубліковане на його сторінці у Facebook.

Зараз дуже важливо — це темп. Темп стабілізації у звільнених районах. Темп у русі наших військ. Темп відновлення нормального життя на звільненій території та темп у підтримці партнерів, — зазначив глава держави.

Президент додав, що необхідно, щоб темп надання допомоги Україні відповідав темпу руху українських військ. Зокрема, це питання 19 вересня обговорили на засіданні ставки верховного головнокомандувача.

Зеленський розповів, що влада вже стабілізує ситуацію у звільнених районах Харківської області і настільки міцно тримає там свої позиції, що окупанти «відчутно панікують». Наголосив, що у колаборантів та військових рф є два варіанти розвитку подій — втеча з України або полон.

Також глава держави подякував поліції за швидке відновлення правопорядку на вже звільнених територіях.

Нагадаємо, у Державному департаменту США похвалили ЗСУ за стрімкий контрнаступ на Харківщині, але заявили, що поки що рано прогнозувати, чим закінчиться цей контрнаступ, оскільки росія все ще тримає в Україні велику кількість військовослужбовців, техніки та боєприпасів.