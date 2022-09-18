Для росіян, які хочуть здатись у полон, запустили гарячу телефонну лінію, фото: prizivaut.ru

https://racurs.ua/ua/n174887-hochu-jyty-dlya-rosiyan-zapustyly-garyachu-liniu-schodo-zdachi-v-polon.html

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Для російських військових, які хочуть безпечно здатися в полон, та членів їхніх родин запущено відповідну цілодобову гарячу телефонну лінію.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Координаційного штабу з питань з питань поводження з військовополоненими.

Для отримання інформації, як здатися в полон, російським військовослужбовцям або їхнім рідним та близьким слід телефонувати за такими цілодобовими номерами:

+38 066 580 34 98

+38 093 119 29 84

Державний проєкт «Хочу жить» покликаний допомогти військовослужбовцям російської армії безпечно здатися в полон українським Збройним силам, — зазначається в повідомленні. — Росіянам гарантують утримання згідно з нормами Женевських конвенцій. Натомість Україна потребує поповнення обмінного фонду, аби повернути своїх захисників додому.

Інформація щодо здачі в полон також доступна російською мовою в Telegram-каналі «Хочу жить» (https://t.me/hochu_zhyt).

Росіянам, які вирішили здатися в полон в такий спосіб, гарантується:

дотримання стандартів Женевських конвенцій щодо поводження з військовополоненими;

триразове харчування;

медичне обслуговування;

юридичний супровід з боку міжнародних організацій;

регулярний зв’язок із рідними;

пріоритетна можливість обміну на військовослужбовців українських Збройних сил, які перебувають у російському полоні.