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Для россиян, желающих сдаться в плен, запустили горячую телефонную линию, фото: prizivaut.ru

«Хочу жить» — для россиян запустили горячую линию по сдаче в плен

18 сен 2022, 15:26
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Для російських військових, які хочуть безпечно здатися в полон, та членів їхніх родин запущено відповідну цілодобову гарячу телефонну лінію.





Про це повідомляється у Telegram-каналі Координаційного штабу з питань з питань поводження з військовополоненими.

Для отримання інформації, як здатися в полон, російським військовослужбовцям або їхнім рідним та близьким слід телефонувати за такими цілодобовими номерами:

  • +38 066 580 34 98
  • +38 093 119 29 84

Державний проєкт «Хочу жить» покликаний допомогти військовослужбовцям російської армії безпечно здатися в полон українським Збройним силам, — зазначається в повідомленні. — Росіянам гарантують утримання згідно з нормами Женевських конвенцій. Натомість Україна потребує поповнення обмінного фонду, аби повернути своїх захисників додому.

Інформація щодо здачі в полон також доступна російською мовою в Telegram-каналі «Хочу жить» (https://t.me/hochu_zhyt).

Росіянам, які вирішили здатися в полон в такий спосіб, гарантується:

  • дотримання стандартів Женевських конвенцій щодо поводження з військовополоненими;
  • триразове харчування;
  • медичне обслуговування;
  • юридичний супровід з боку міжнародних організацій;
  • регулярний зв’язок із рідними;
  • пріоритетна можливість обміну на військовослужбовців українських Збройних сил, які перебувають у російському полоні.

Усі, хто добровільно здався, будуть оформлені як ті, що потрапили в полон у бою. Це збереже всі виплати та пільги, які належать для російських військовослужбовців, та захистить від можливого переслідування", — наголошується у Telegram-каналі проекту «Хочу жить».

Источник: Ракурс


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