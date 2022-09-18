«Хочу жить» — для россиян запустили горячую линию по сдаче в пленhttps://racurs.ua/n174887-hochu-jit-dlya-rossiyan-zapustili-goryachuu-liniu-po-sdache-v-plen.htmlРакурс
Для російських військових, які хочуть безпечно здатися в полон, та членів їхніх родин запущено відповідну цілодобову гарячу телефонну лінію.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Координаційного штабу з питань з питань поводження з військовополоненими.
Для отримання інформації, як здатися в полон, російським військовослужбовцям або їхнім рідним та близьким слід телефонувати за такими цілодобовими номерами:
- +38 066 580 34 98
- +38 093 119 29 84
Державний проєкт «Хочу жить» покликаний допомогти військовослужбовцям російської армії безпечно здатися в полон українським Збройним силам, — зазначається в повідомленні. — Росіянам гарантують утримання згідно з нормами Женевських конвенцій. Натомість Україна потребує поповнення обмінного фонду, аби повернути своїх захисників додому.
Інформація щодо здачі в полон також доступна російською мовою в Telegram-каналі «Хочу жить» (https://t.me/hochu_zhyt).
Росіянам, які вирішили здатися в полон в такий спосіб, гарантується:
- дотримання стандартів Женевських конвенцій щодо поводження з військовополоненими;
- триразове харчування;
- медичне обслуговування;
- юридичний супровід з боку міжнародних організацій;
- регулярний зв’язок із рідними;
- пріоритетна можливість обміну на військовослужбовців українських Збройних сил, які перебувають у російському полоні.
Усі, хто добровільно здався, будуть оформлені як ті, що потрапили в полон у бою. Це збереже всі виплати та пільги, які належать для російських військовослужбовців, та захистить від можливого переслідування", — наголошується у Telegram-каналі проекту «Хочу жить».