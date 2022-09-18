ВСУ уничтожили автовокзал в Сватово. Фото: Генштаб ВСУ

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Автовокзал у Сватовому Луганської області знищено високоточним ударом Збройних сил України.

Саме в будівлі автомобільного вокзалу базувалися окупанти. Внаслідок вибуху загинуло багато окупантів, також багато поранених. Про це 18 вересня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Telegram.

Бавовна у Сватовому. Автовокзал, всередині якого проживали рашисти. Тепер 200, 300… — йдеться в повідомленні.

Також очільник області опублікував фото знищеної будівлі.

Гайдай 15 вересня повідомляв, що на Луганщині загарбники з російської федерації будують оборонні споруди у Сватовому, Троїцькому, Рубіжному та Попасній. На вулицях окупанти відловлюють чоловіків, щоб відправити їх на фронт. Таким чином ворог хоче поповнити свої підрозділи після нищівних поразок у Харківській області.

За нашу область доведеться важко боротися. Росіяни готуються до оборони. Щоправда, біля рашистів є проблема: у них закінчується «гарматне м’ясо», тому зараз збирають чоловіків у в’язницях, — повідомляв Гайдай.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомляли, що українська артилерія та ракетні війська 17 вересня атакували понад 200 ворожих об'єктів. Були завдані удари по 12 пунктах управління, складах боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, артилерійських позицій й районів зосередження особового складу та військової техніки.