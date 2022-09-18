Офис президента и военные отреагировали на стрельбу в центре Херсона. Фото: УП

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Ракурс

Масштабне шоу зі стріляниною в центрі Херсона, яке сталося ввечері 17 вересня, вперше прокоментували на Банковій.

Стрілянина в окупованому місці, яку з різних ракурсів знімали російські пропагандисти, не що інше, як ще один прояв напруги, що наростає, між приватними військовими компаніями, зеками, «кадировцями», кадровими російськими військовими та федеральною службою безпеки рф. Про це 18 вересня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив у Twitter.

Кількість «побутових конфліктів» збільшується. Сторони агресивно ділять награбоване перед втечею на тлі новин про наближення Збройних сил України, — написав він.

На постановчу перестрілку відреагували й українські військові. Голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону заявила, що загарбники з 17 до 20 вересня в Херсонській області влаштовуватимуть різні диверсії, які будуть шкодити іміджу Збройних сил України.

Таким чином окупанти «намагаються донести інформацію, що не звільняють їх, а захоплюють». Вона наголосила, що це явна провокація, якщо у вирі перестрілки чи вибухів з’являються знімальні групи російського пропагандистського телебачення.

Нагадаємо, ввечері 17 вересня херсонські пабліки почали повідомляти про стрілянину у деяких районах обласного центру. Місцеві мешканці писали у соціальних мережах про те, що було чути автоматні черги, вибухи гранат та постріли із кулеметів бронетранспортерів. Всі ці події з різних ракурсів знімало російське телебачення.