Кілька вибухів прогриміли в окупованому Херсоні. Фото:

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Чотири потужні вибухи пролунали в окупованому Херсоні увечері в суботу, 17 вересня.

У місцевих пабліках жителі міста повідомляють, що бачать чорний дим з території заводу імені Петровського. Відомо, що там розташовані особовий склад та техніка російських військових. А нещодавно на територію підприємства завезли нову партію техніки та підрозділ так званих «кадирівців». Про це повідомляє херсонське видання «Мост» та «Суспільне».

Крім того, ввечері херсонські пабліки почали повідомляти про стрілянину у деяких районах обласного центру. Місцеві мешканці пишуть у соціальних мережах про те, що чути автоматні черги, вибухи гранат та постріли із кулеметів бронетранспортерів. Також повідомляється про дрони в небі над Херсоном.

Українські військові поки не коментували останні події в Херсоні. Тим часом голова Офісу президента Андрій Єрмак написав інтригуючий пост у Telegram.

Нагадаємо, 10 вересня ЗСУ завдали удару по будівлі ТОВ «Алкосервіс» у Херсоні, бо саме на цьому підприємстві окупанти облаштували базу — розмістили особовий склад та військову техніку. А 17 вересня стало відомо, що таким чином вдалося ліквідувати 180 росіян та ворожу техніку.

Джерело: «Мост», «Суспільне»