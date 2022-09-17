Луганська область залишиться без опалювального сезону. Фото:

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Опалювальний сезон у Луганській області не вдасться провести цієї зими.

Особливо це стосується тих міст, де упродовж понад чотирьох місяців домівки потерпали від обстрілів. Російські загарбники знищили там практично всю інфраструктуру. Про це 17 вересня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Telegram.

Очільник ОВА додав, що навіть у разі швидкої деокупації області влада проситиме людей не повертатися надовго у свої населені пункти. Однак до початку зими неможливо відремонтувати систему теплопостачання, розгорнуту по містах. Навіть попри можливий ремонт теплових котлів.

Нагадаємо, видання «Монополіст» писало, що в у підземних сховищах газу оператора «Укртрансгаз» на зберіганні перебуває 13,5 млрд кубів «блакитного палива». Перед початком опалювального сезону український уряд розраховує мати в сховищах 14,5−15 млрд кубів. Стільки ж було перед ОЗП 2016−2017 року. Фахівці вважають, що цих обсягів мало б вистачити, якщо не враховувати фактор можливих «прильотів».