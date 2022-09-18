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ЗСУ за добу вгатили по понад 200 російських об’єктах. Фото: Генштаб

Ракетні війська й артилерія вгатили по понад 200 російських об'єктах — Генштаб

18 вер 2022, 08:50
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Українська артилерія та ракетні війська 17 вересня атакували понад 200 ворожих об'єктів.





Були завдані удари по 12 пунктах управління, складах боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, артилерійських позицій й районів зосередження особового складу та військової техніки. Втрати ворога наразі уточняються. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 18 вересня.

Повітряні сили вдарили по 13 районах зосередження живої сили і техніки противника та трьох позиціях зенітних ракетних комплексів. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили п’ять дронів та один російський гелікоптер Ка-52.

Зазначається, що 17 вересня українські військові відбили атаки противника в районах населених пунктів Михайлівка Друга, Весела Долина, Одрадівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Правдине.

Окупанти за добу завдали шість ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об'єктах на території України.

Війна в Україні. Карта: ISW

Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Це, зокрема, Харків, Дворічна, Кам’янка, Красногорівка, Новомихайлівка, Нескучне, Успенівка, Миролюбівка, Біляївка, Високопілля та Миколаїв. Ворог вдарив по цивільних об'єктах на околицях Запоріжжя, а також по містах Чугуїв та Краматорськ, де є жертви серед цивільного населення. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

На Сіверському, Харківському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках з танків, мінометів та артилерії різних типів були обстріляні понад 70 населених пунктів.

Нагадаємо, 17 вересня ЗСУ відбили атаки російських окупантів у районах Бахмута, Зайцевого, Первомайського, Миколаївки Другої та Новомихайлівки. Українська авіація завдала ударів по 10 районах зосередження живої сили й техніки противника та трьох позиціях зенітних ракетних комплексів.

Джерело: Ракурс


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