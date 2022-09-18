ВСУ за сутки ударили по более 200 российским объектам. Фото: Генштаб

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Ракурс

Українська артилерія та ракетні війська 17 вересня атакували понад 200 ворожих об'єктів.

Були завдані удари по 12 пунктах управління, складах боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, артилерійських позицій й районів зосередження особового складу та військової техніки. Втрати ворога наразі уточняються. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 18 вересня.

Повітряні сили вдарили по 13 районах зосередження живої сили і техніки противника та трьох позиціях зенітних ракетних комплексів. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили п’ять дронів та один російський гелікоптер Ка-52.

Зазначається, що 17 вересня українські військові відбили атаки противника в районах населених пунктів Михайлівка Друга, Весела Долина, Одрадівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Правдине.

Окупанти за добу завдали шість ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об'єктах на території України.

Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Це, зокрема, Харків, Дворічна, Кам’янка, Красногорівка, Новомихайлівка, Нескучне, Успенівка, Миролюбівка, Біляївка, Високопілля та Миколаїв. Ворог вдарив по цивільних об'єктах на околицях Запоріжжя, а також по містах Чугуїв та Краматорськ, де є жертви серед цивільного населення. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

На Сіверському, Харківському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках з танків, мінометів та артилерії різних типів були обстріляні понад 70 населених пунктів.

Нагадаємо, 17 вересня ЗСУ відбили атаки російських окупантів у районах Бахмута, Зайцевого, Первомайського, Миколаївки Другої та Новомихайлівки. Українська авіація завдала ударів по 10 районах зосередження живої сили й техніки противника та трьох позиціях зенітних ракетних комплексів.