Враг готовится бежать из Херсона и затапливает вагоны для построения переправы

Враг затапливает вагоны для постройки переправы. Фото:

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Ракурс

Російські окупанти починають готувати шляхи втечі з Херсонської області.

Ворог хоче звести тимчасовий міст біля Каховської гідроелектростанції й затопив для цього девʼять вагонів. Раніше українські військові вивели з ладу всі переправи через Дніпро на Херсонському напрямку. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України від 17 вересня.

Окупанти готують собі шляхи відступу. Так, в районі Каховської ГЕС, для побудови надалі переправи, вони затопили дев’ять вагонів, — стверджують у Генштабі.

Також у Херсонській області окупаційна влада продовжує змушувати місцевих підприємців вести розрахунки в російських рублях. Представники ворога проводять щотижневі перевірки та погрожують «націоналізувати» бізнес у разі відмови від співпраці.

Нагадаємо, 16 вересня оперативне командування «Південь» повідомляло, що Збройні сили України атакували склад боєприпасів в Бериславському районі, Каховський міст, п’ять понтонних переправ біля Дар’ївки, Садового, Нової Каховки.