рф знову обстріляла ЗАЕС, зафіксовані пошкодження на одному з енергоблоків

Війська росії знову обстріляли ЗАЕС. Фото: suspilne.media

https://racurs.ua/ua/n174974-rf-znovu-obstrilyala-zaes-zafiksovani-poshkodjennya-na-odnomu-z-energoblokiv.html

Ракурс

Запорізька атомна електростанція знову зазнала обстрілів з боку російських агресорів.

Окупанти обстріляли територію ЗАЕС 21 вересня о 1.13. Внаслідок обстрілів було пошкоджене обладнання зв’язку енергоблоку № 6 з відкритим розподільчим пристроєм атомки. Через це відключились блоковий трансформатор і трансформатори власних потреб енергоблоку. Про це повідомили в державному підприємстві «Енергоатом».

Зазначається, що через знеструмлення відбувся аварійний запуск двох дизель-генераторів систем безпеки для забезпечення роботи насосів охолодження палива. О 2.00 персонал станції зумів налагодити живлення власних потреб шостого енергоблоку № 6 від системи шин інших енергоблоків станції.

Нагадаємо, у ніч проти 19 вересня російська армія атакувала ракетами промислову зону Південноукраїнської атомної електростанції. Вибух прогримів всього за 300 м від реакторів ПАЕС, а ударною хвилею були пошкоджені будівлі АЕС й розбито понад 100 вікон.

Також відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу. Відключилися три високовольтні лінії електропередачі.