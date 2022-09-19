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Ракурс
Зеленський показав на відео момент обстрілу Південноукраїнської АЕС

Зеленський показав на відео момент обстрілу Південноукраїнської АЕС

19 вер 2022, 09:51
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Президент Володимир Зеленський показав фото і відео наслідків удару поруч з Південноукраїнською АЕС.





Окупанти знову захотіли постріляти, але забули, що таке атомна станція. Росія наражає на небезпеку весь світ. Маємо зупинити її, поки не пізно, — зазначив президент.

Президент Володимир Зеленський показав фото і відео наслідків удару поруч з Південноукраїнською АЕС.

Нагадаємо, у ніч проти 19 вересня російські окупанти обстріляли Південноукраїнську АЕС. За даними «Енергоатому», ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів.

Зараз всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу станції, немає. Ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон.

Президент Володимир Зеленський показав фото і відео наслідків удару поруч з Південноукраїнською АЕС.

Президент Володимир Зеленський показав фото і відео наслідків удару поруч з Південноукраїнською АЕС.

Джерело: Ракурс


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