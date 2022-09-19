Рашисти атакували промислову зону Південноукраїнської АЕС, ракета впала за 300 м від реактора

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Російські терористи обстріляли Південноукраїнську АЕС. У ніч проти 19 вересня армія рф ударила ракетами по промисловій зоні Південноукраїнської атомної електростанції.

Потужний вибух стався о 00.20 19 вересня всього за 300 м від реакторів ПАЕС. Ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон.

Також відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу. Відключилися три високовольтні лінії електропередачі.

Нині всі енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Постраждалих немає, повдіомили в «Енергоатаомі».

11 вересня росіяни били по місту Вознесенськ Миколаївської області, розташованому за 30 км від Південноукраїнської АЕС.