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Рашисти атакували промислову зону Південноукраїнської АЕС, ракета впала за 300 м від реактора
Рашисти атакували промислову зону Південноукраїнської АЕС, ракета впала за 300 м від реактора (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n174904-rashysty-atakuvaly-promyslovu-zonu-pivdennoukrayinskoyi-aes-raketa-vpala-za-300-m-vid-reaktora.htmlРакурс
Російські терористи обстріляли Південноукраїнську АЕС. У ніч проти 19 вересня армія рф ударила ракетами по промисловій зоні Південноукраїнської атомної електростанції.
Потужний вибух стався о 00.20 19 вересня всього за 300 м від реакторів ПАЕС. Ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон.
Також відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу. Відключилися три високовольтні лінії електропередачі.
Нині всі енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Постраждалих немає, повдіомили в «Енергоатаомі».
11 вересня росіяни били по місту Вознесенськ Миколаївської області, розташованому за 30 км від Південноукраїнської АЕС.
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