Втрати росії у війні з Україною перевищили 55 тис. окупантів. Фото: Генштаб

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Військові втрати російської федерації у війні з Україною зростають з кожним днем завдяки ЗСУ.

За минулу добу українські військові ліквідували 300 росіян, знищили 11 ворожих танків, 24 броньовики, 17 артсистем та 23 автомобілі. Також було збито один літак та сім безпілотників. Найбільших втрат противник 20 вересня зазнав на Донецькому напрямку. А загалом з початку війни росія втратила вже близько 55 тис. 100 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 21 вересня орієнтовно склали:

особового складу — близько 55 тис. 110 (+300) осіб ліквідовано,

танків — 2 тис. 227 (+11) од,

бойових броньованих машин — 4 тис. 748 (+24) од,

артилерійських систем — 1 тис. 340 (+17) од,

РСЗВ — 318 (+0) од,

засоби ППО — 168 (+0) од,

літаків — 253 (+1) од,

гелікоптерів — 217 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 932 (+7),

крилаті ракети — 239 (+0),

кораблі/катери — 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 3 тис. 610 (+23) од,

спеціальна техніка — 125 (+0).

Нагадаємо, 20 вересня в Генштабі ЗСУ повідомляли, що лікарні окупованої Горлівки переповнені важкопораненими російськими військовослужбовцями. Крім того, з території Херсонської області на тимчасово окуповану територію Донецької області були переміщені два великогабаритних вантажних автомобіля з тілами загиблих осіб з 1-го армійського корпусу збройних сил рф.