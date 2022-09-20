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Ракурс
Лікарні окупованої Горлівки переповнені важкопораненими росіянами, рф перекидає десантників з Сирії

Лікарні окупованої Горлівки переповнені важкопораненими росіянами, рф перекидає десантників з Сирії

20 вер 2022, 19:39
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Внаслідок успішних дій підрозділів Сил оборони на Бахмутському та Авдіївському напрямках російські окупанти продовжують зазнавати значних втрат.





Про це повідомив у вечірньому зведенні 20 вересня Генеральний штаб ЗСУ.

Лікувальні заклади міста Горлівка переповнені важкопораненими військовослужбовцями окупаційних військ. Крім того, з території Херсонської області на тимчасово окуповану територію Донецької області переміщено два великогабаритних вантажних автомобіля з тілами загиблих осіб з 1-го армійського корпусу збройних сил Російської Федерації. Кількість уточнюється, — йдеться в повідомленні

Тим часом російська федерація ухвалила рішення про підготовку і перекидання своїх військових із Сирії на війну в Україні.

Через невдале проведення заходів прихованої мобілізації, військово-політичним керівництвом Російської Федерації прийнято рішення щодо виведення підрозділів 217-го парашутно-десантного полку з території Сирійської Арабської Республіки та їх подальшої підготовки до перекидання на територію України, — йдеться в повідомленні.

Збройні сили України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Веселе, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Майорськ, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка.

За поточну добу російські окупанти завдали сім ракетних та 20 авіаційних ударів, здійснили понад 15 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об'єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, — йдеться в повідомленні.

Джерело: Ракурс


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