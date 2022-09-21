путин объявил о начале частичной мобилизации в рф. Фото:

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Часткова мобілізація в росії оголошена російським диктатором володимиром путіним.

На війну проти України кремль планує відправляти поки не всіх підряд, а лише тих громадян рф, які зараз перебувають у запасі і перш за все ті, хто проходив службу в лавах російської армії й має певні військово-облікові спеціальності і відповідний досвід. Про це йшлося у зверненні путіна, яке російська пропаганда опублікувала вранці 21 вересня.

Для захисту батьківщини вважаю за необхідне підтримати пропозицію міноборони та генштабу про проведення в росії часткової мобілізації, — заявив путін.

Зазначалося, що мобілізованих потенційних окупантів начебто відправлятимуть у військові частини для проходження додаткової військової підготовки. Мобілізація в росії розпочнеться відсьогодні, 21 вересня. Відповідний указ вже підписаний.

Також путін підтвердив те, що до росії звернулися бойовики з окупованих територій із «проханням підтримати референдуми». Диктатор заявив, що росія «зробить все, щоб забезпечити безпечне проведення референдумів».

Диктатор додав, що «цілі спецоперації не змінилися», окупанти захопили майже всю Луганщину, а бої на Донеччині тривають.

Глава країни-агресора також звинуватив країни Заходу в тому, що вони влаштували «ядерний шантаж» росії. Пригрозив, що при загрозі територіальній цілісності вона готова «використати всі наявні в себе засоби».

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що президент російської федерації володимир путін прагне анексії окупованих українських територій, щоб стримати контрнаступ ЗСУ. А заяви про незаконні референдуми адресовані насамперед внутрішній аудиторії в росії.