Плани путіна про «референдуми» пояснили аналітики ISW. Фото:

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Прагнення москви провести незаконні референдуми на тимчасово окупованих територіях адресовані насамперед внутрішній аудиторії в росії.

Президент росії володимир путін сподівається покращити можливості формування російських військ, закликаючи громадян добровільно піти на війну, аби «захистити» нещодавно «приєднані» до країни-агресора території. Про це йдеться у новому звіті аналітиків американського Інституту війни (ISW).

Експерти вважають, що російський диктатор та його радники, вочевидь, зрозуміли, що нинішніх російських сил недостатньо, щоб завоювати Україну, і що зусилля зі швидкого створення великих військ шляхом добровільної мобілізації досягають кульмінації, не відповідаючи потребам російських військових. В ISW переконані, що таким чином путін штучно створює правові та інформаційні умови для покращення формування російської армії, не вдаючись до розширеного призову, змінюючи баланс батога й пряника, який кремль використовує для стимулювання добровільної мобілізації.

Також у звіті Інституту вивчення війни переконані, що шляхом анексії окупованих територій путін має на меті стримати контрнаступ Збройних сил України. Таким чином агресор зможе розглядати звільнення Україною своїх територій як напад на росію. Російські пропагандисти в один голос вже заявляють, що «посягання території рф дозволяє використовувати всі засоби самооборони».

На думку ISW, такі заяви росіян свідчать про явну паніку та зроблені для того, аби спробувати посилити глобальні побоювання щодо ядерної ескалації. При цьому путін ніяк не реагував на удари ЗСУ по окупованому росією Криму.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що позиції української держави не зміняться від заяв, які лунають з росії про проведення незаконних «референдумів» на окупованих територіях Донбасу, Херсонщини та Запорізької області.