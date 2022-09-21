Зеленський відреагував на наміри окупантів провести псевдореферендуми. Фото: ОПУ

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Ракурс

Наміри російських окупантів провести так звані референдуми на окупованих територіях України не змінять позиції України.

Ці позиції чіткі та добре відомі й вони не зміняться від заяв, які лунають з росії про проведення незаконних «референдумів» на окупованих територіях Донбасу, Херсонщини та Запорізької області. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, яке Офіс президента опублікував у Telegram.

За словами українського лідера, від москви знову не прозвучало такого, що не звучало раніше.

Глава держави закликав ще більше підтримувати Збройні сили України, розвідку, Сили спеціальних операцій, Службу безпеки України, Національну гвардію, поліцію, прикордонників та всіх тих, хто поступово відновлює територіальну цілісність держави.

Наші позиції не змінюються від шуму чи будь-яких анонсів звідкись. Маємо в цьому повну підтримку наших партнерів, — наголосив він.

Також Зеленський додав, що необхідно продовжувати зберігати тиск та єдність, захищати Україну, звільняти рідну землю й не проявляти жодної слабкості. Підкреслив, що Україна має повну підтримку від міжнародних партнерів.

Нагадаємо, незаконні терористичні утворювання ЛНР та ДНР, а також окупованих територій Запорізької та Херсонської областей 20 вересня у поспішному порядку та одні за одним оголосили, що найближчим часом проведуть «референдуми» про приєднання до росії. В ОРДЛО заявили, що «голосування» пройде з 23 по 27 вересня.