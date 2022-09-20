Близькі до Кремля джерела заявили, що «референдуми» покликані зупинити просування ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n174952-kreml-avralno-planuie-referendumy-schob-zupynyty-prosuvannya-zsu-djerela-meduzy.html

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Проросійська влада маріонеткових утворень днр та лнр, а також окупованих територій Запорізької та Херсонської областей 20 вересня у поспішному порядку та одна за одною оголосила, що найближчим часом проведе «референдуми про приєднання до росії.

В лнр і днр додали, що голосування пройде вже цього тижня, з 23 по 27 вересня.

Відразу три джерела «Медузи», близькі до Кремля, підкреслили, що, за задумом російської влади, «референдуми» покликані зупинити просування українських військ, які нібито «не ризикнуть наступати на територію росії» (при цьому прикордонні регіони рф регулярно обстрілюють вже зараз).

Офіційний Київ уже заявляв, що вважає голосування, що готуються «фікцією», яка нічого не змінить.

Нагадаємо, що одразу після успішного контрнаступу українських військ у Харківській області Москва вирішила «поставити референдуми про приєднання на стоп» і відкласти їх на невизначений термін.

За словами двох джерел, близьких до адміністрації президента рф, наприкінці минулого тижня внутрішньополітичний блок Кремля не збирався форсувати проведення «референдумів». Після контрнаступу ЗСУ кремлівські політтехнологи, які працювали в Харківській та Запорізькій областях, поїхали до росії, підготовка до голосування в Херсонській області була згорнута, а в лнр і днр агітація взагалі практично не починалася.

Проте ситуація змінилася лише за кілька днів. Наразі співрозмовники «Медузи» підтверджують, що «референдуми» мають відбутися вже на цьому тижні: «Є настрій зробити все дуже швидко».

Джерела, близькі до Кремля, підкреслили, що російська влада не має наміру створювати навіть «ілюзію легітимності», бо «важливо буде провести якесь голосування та звітувати про результат».

Серед іншого планується використовувати електронне голосування (яке спостерігачі вважають інструментом, який допомагає владі маніпулювати виборами всередині рф).

Зміну планів співрозмовники «Медузи» пов’язують із лобістськими зусиллями так званої партії війни — групи високопосадовців та силовиків, які виступають за подальшу ескалацію конфлікту з Україною, у тому числі за мобілізацію в росії.

У Херсоні та Запоріжжі і раніше були дуже серйозні побоювання серед проросійських громадян, що Україна повернеться і покарає їх. У днр і лнр були незадоволені, що референдуми затягуються. Після українського контрнаступу ці страхи кратно збільшилися.

Співрозмовники «Медузи» назвали серед прихильників цієї точки зору генерального секретаря «Єдиної Росії» Андрія Турчака та заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва. Вони нібито об'єдналися у спробах вплинути на путіна з деякими силовиками (зокрема, з головою росгвардії Віктором Золотовим), які впевнені, що для успішної війни з Україною росії потрібна мобілізація громадян (це друга причина «аврального» рішення).

При цьому, за інформацією співрозмовників «Медузи», Володимир Путін і сам хотів провести «референдуми» якнайшвидше: він не має наміру знижувати військову активність РФ. Одне з джерел пояснило: на нещодавньому саміті ШОС глави одразу кількох держав — серед них президент Туреччини Реджеп Ердоган та казахський лідер Касим-Жомарт Токаєв нібито говорили Путіну, що «війну треба закінчувати». Російський президент, за словами джерела, відреагував на ці пропозиції дуже конфліктно.

Нагадаємо, що 20 вересня у росії ввели покарання для військовозобовʼязаних і військовослужбовців за неявку на службу або здачу в полон.

Сьогодні так званий глава лнр підписав «закон» про проведення референдуму щодо приєднання окупованої частини Луганщини до росії, а так звана громадська рада Херсонської області звернулася до «голови» окупованого регіону з ініціативою невідкладно провести «референдум» про приєднання до росії.

Напередодні це зробили так звані громадські палати «днр» і «лнр».

Так званий губернатор окупованої Херсонщини володимир сальдо заявив про створення і формування «добровольчих батальйонів», які потім відправлять на війну.