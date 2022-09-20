Глава дипломатії ЄС пообіцяв росії нові санкції у разі проведення псевдореферендумів в Україні

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Євросоюз запровадить проти росії нові санкції у разі проведення референдумів у так званих л/днр, Запорізькій та Херсонській областях.

Про нові санкції у разі проведення референдумів на територіях України йдеться у заяві високого представника Єврокомісії Жозепа Борреля щодо незаконних «референдумів» у Луганську, Херсоні та Донецьку.

росія, її політичне керівництво та всі причетні до цих «референдумів» та інших порушень міжнародного права в Україні будуть притягнуті до відповідальності, а також будуть розглянуті додаткові обмежувальні заходи проти росії. Ми вражені рішучістю та мужністю українських жителів територій, які наразі знаходяться під контролем російських військ, які продовжують мирно протистояти незаконній російській присутності, — йдеться у заяві Борреля на офіційному сайті Єврокомісії.

Це повідомлення з’явилося на сторінці ЄК пізно увечері 20 вересня.

Раніше сенатори США анонсували нові санкції після рішення російських терористів анексувати території українських областей. Кріс ван Холлен, демократ від Меріленду, і Пет Тумі, республіканець від Пенсільванії, вважають за потрібне ввести нові обмеження на постачання російської нафти, нафтопродуктів, газу та вугілля.

За словами ван Холлена та Тумі, США слід вдарити вторинними санкціями щодо держав, які нарощують закупівлі російських енергоносіїв після початку війни в Україні.

Для кожної з країн-покупців, на думку сенаторів, слід встановити стелю імпорту з рф — на рівні середніх значень до вторгнення. Ті ж держави, які «суттєво» перевищили колишні обсяги, мають відповісти перед американським Мінфіном. Йому сенатори пропонують дати право накладати блокувальні санкції та заморожувати коррахунки банків, які обслуговують сировинну торгівлю понад ліміт.

У Європарламенті раніше заявили, що жодні «референдуми» не змінять позицію Європи щодо України. А НАТО і США вважатимуть нелегітимними псевдореферендуми на окупованих територіях.