Пентагон назвав мету проведення фіктивних референдумів на окупованих територіях

https://racurs.ua/ua/n174967-pentagon-nazvav-metu-provedennya-fiktyvnyh-referendumiv-na-okupovanyh-terytoriyah.html

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Фіктивні «референдуми», які проводитимуться на українських територіях, — це інформаційна операція, покликана відвернути увагу від важкого стану армії росії.

Про це заявив 20 вересня речник Міноборони США Пет Райдер під час брифінгу.

На мій погляд, це просто інформаційна операція, яка покликана відвернути увагу від тяжкого стану, в якому зараз перебуває російська армія. Але ніхто не ставитиметься до таких фіктивних «референдумів» з довірою, США точно не визнають їхніх результатів, — сказав Райдер

Звичайно, ми вже деякий час говорили про можливість проведення цих фіктивних «референдумів», а також про зусилля росії для створення ґрунту для анексії української території.

Це частина їхньої гри. Ми бачили, як вони робили це у 2014 році, і вони роблять приблизно те саме, — заявив Райдер.

За словами представника Пентагону, будь-які фіктивні «референдуми» не вплинуть на підтримку України, а США продовжуватимуть працювати з Україною та надавати їй необхідну підтримку.

Фіктивні «референдуми» в українських регіонах — це «ескалація путінської війни». Таку заяву зробив 20 вересня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Твіттер.

Фіктивні референдуми не мають легітимності та не змінюють характеру агресивної війни рф проти України, — заявив він.

На думку глави НАТО, міжнародна спільнота має засудити це «кричуще порушення міжнародного права та посилити підтримку України».

Радник президента США з нацбезпеки раніше жорстко розкритикував наміри режиму володимира путіна негайно провести референдуми росії на тимчасово окупованих територіях України. У Вашингтоні припускають також, що путін готовий почати мобілізацію у своїй країні.