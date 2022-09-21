ЗСУ відбили ворожі атаки у районах дев’яти населених пунктів. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n174970-zsu-vidbyly-voroji-ataky-u-rayonah-dev-yaty-naselenyh-punktiv-genshtab.html

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Підрозділи Збройних сил України 20 вересня відбили атаки противника в районах населених пунктів Веселе, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Бахмутське, Зайцеве, Майорськ, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка.

За минулу добу авіація Повітряних сил ЗСУ завдала понад 20 ударів по ворожих позиціях, вже підтверджено ураження 19 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та двох позицій зенітних ракетних комплексів. Також був знищений один російський штурмовик Су-25 та чотири безпілотники.

Ракетні війська і артилерія 20 вересня успішно вгатили по 40 об'єктах противника. Зокрема по 20 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 13 районах зосередження артилерії, а також по семи складах боєприпасів.

Внаслідок ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника 19 вересня поточного року, підтверджено: ураження місця зосередження особового складу у Пологівському районі, чисельністю понад 20 осіб; у Мелітопольському районі — складу боєприпасів, п’яти одиниць військової техніки та понад 20 військовослужбовців; у районі населеного пункту Кам’янка — 10 одиниць військової техніки та понад 10 військовослужбовців підрозділів окупаційних військ, — зазначили в Генштабі.

Військові також поділилися інформацією про знищення комендатури в місті Сватове Луганської області. У цій будівлі росіяни організували штаб та склад боєприпасів.

У Генштабі додали, що окупанти продовжували обстрілювати населені пункти на різних ділянках фронту. З російських танків, мінометів та артилерії різних типів були обстріляні 86 населених пунктів на Сіверському, Слобожанському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках.

Нагадаємо, російські збройні сили та інші силові структури за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 54 тис. 810 осіб. Зокрема, 19 вересня, були ліквідовані 160 окупантів.