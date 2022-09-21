Си Цзиньпин призвал армию Китая сосредоточиться на подготовке к войне

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Лідер КНР Сі Цзіньпін під час брифінгу з питань національної оборони Китаю заявив, що наразі країні потрібно зосередитися на підготовці до «справжніх бойових дій».

Необхідно сумлінно застосовувати успішний досвід реформ, розуміти нову ситуацію та вимоги до завдань, зосереджуватися на підготовці до воєн, мати сміливість досліджувати та впроваджувати інновації, — наголосив китайський лідер.

За словами Сі Цзіньпіна, «народно-визвольна армія Китаю має нову структуру та навіть новий зовнішній вигляд», завдяки успішному усуненню «інституційних перешкод, структурних протиріч», які існували в попередні десятиріччя.

Раніше сьогодні Міністерство закордонних справ КНР відреагувало на оголошення часткової мобілізації у росії, закликавши сторони до переговорів. Представник МЗС Китаю Ван Веньбінь, закликає Київ та москву «почати діалог та консультації».

Нагадаємо, офіційний Пекін входить до числа країн, які ухилилися від санкцій проти росії у відповідь на війну в Україні. Китай наголошує на своїй умовній нейтральності, але у США вважають, що «Китай схиляється на бік росії».