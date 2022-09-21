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Акцизы на топливо вернула Верховная Рада - когда подорожает топливо
Акцизы на топливо вернула Верховная Рада — новые ставкиhttps://racurs.ua/n174985-akcizy-na-toplivo-vernula-verhovnaya-rada-novye-stavki.htmlРакурс
Акцизи на пальне повернула Верховна Рада — 21 вересня нардепи підтримали в цілому законопроект № 7668-д. Ймовірно нові норми запрацюють наприкінці вересня.
Про це у написав парламентар Ярослав Железняк. Згідно положення законопроекту, повертаються акцизи у розмірі:
Бензин 100 євро/ 1000 літрів;
Дизель 100 євро/ 1000 літрів;
Біопаливо 100 євро/ 1000 літрів;
Газ 52 євро/ 1000 літрів.
При цьому ПДВ для всього залишається на рівні 7%.
Зі слів Железняка, проект закону у цілому підтримали 255 депутатів:
«Слуна народу» дала 195 голосів,
«Європейська солідарність» — 0,
«Батьківщина» — 0,
«Платформа за життя та мир» (колишня проросійська ОПЗЖ) — 14,
«За майбутнє" - 12,
«Голос» — 1,
«Довіра» — 14,
«Відновлення України» — 14,
позафракційні — 5.
Також зроблена пільга для палива на потреби Міноборони. Для військових акциз буде 0 євро/ 1000 літрів. Ця пільга діятиме виключно для Міноборони на період воєнного та надзвичайного стану, — підсумував Железняк.
Нагадаємо, повернення акцизів на пальне не вплине на ціни на дизельне паливо для споживачів, вважає міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Завдяки частковому поверненню акцизу бюджет отримує додаткові 2−3 млрд грн щомісяця.
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