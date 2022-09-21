Акцизи на пальне повернула Верховна Рада — коли подорожчає пальне

https://racurs.ua/ua/n174985-akcyzy-na-palne-povernula-verhovna-rada-scho-zminytsya.html

Ракурс

Акцизи на пальне повернула Верховна Рада — 21 вересня нардепи підтримали в цілому законопроект № 7668-д. Ймовірно нові норми запрацюють наприкінці вересня.

Про це у написав парламентар Ярослав Железняк. Згідно положення законопроекту, повертаються акцизи у розмірі:

Бензин 100 євро/ 1000 літрів; Дизель 100 євро/ 1000 літрів; Біопаливо 100 євро/ 1000 літрів; Газ 52 євро/ 1000 літрів.

При цьому ПДВ для всього залишається на рівні 7%.

Зі слів Железняка, проект закону у цілому підтримали 255 депутатів:

«Слуна народу» дала 195 голосів,

«Європейська солідарність» — 0,

«Батьківщина» — 0,

«Платформа за життя та мир» (колишня проросійська ОПЗЖ) — 14,

«За майбутнє" - 12,

«Голос» — 1,

«Довіра» — 14,

«Відновлення України» — 14,

позафракційні — 5.

Також зроблена пільга для палива на потреби Міноборони. Для військових акциз буде 0 євро/ 1000 літрів. Ця пільга діятиме виключно для Міноборони на період воєнного та надзвичайного стану, — підсумував Железняк.

Нагадаємо, повернення акцизів на пальне не вплине на ціни на дизельне паливо для споживачів, вважає міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Завдяки частковому поверненню акцизу бюджет отримує додаткові 2−3 млрд грн щомісяця.