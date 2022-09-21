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Ракурс
Акцизи на пальне повернула Верховна Рада — коли подорожчає пальне

Акцизи на пальне повернула Верховна Рада — що зміниться

21 вер 2022, 16:20
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Акцизи на пальне повернула Верховна Рада — 21 вересня нардепи підтримали в цілому законопроект № 7668-д. Ймовірно нові норми запрацюють наприкінці вересня.





Про це у написав парламентар Ярослав Железняк. Згідно положення законопроекту, повертаються акцизи у розмірі:

  1. Бензин 100 євро/ 1000 літрів;

  2. Дизель 100 євро/ 1000 літрів;

  3. Біопаливо 100 євро/ 1000 літрів;

  4. Газ 52 євро/ 1000 літрів.

При цьому ПДВ для всього залишається на рівні 7%.

Зі слів Железняка, проект закону у цілому підтримали 255 депутатів:

  • «Слуна народу» дала 195 голосів,

  • «Європейська солідарність» — 0,

  • «Батьківщина» — 0,

  • «Платформа за життя та мир» (колишня проросійська ОПЗЖ) — 14,

  • «За майбутнє" - 12,

  • «Голос» — 1,

  • «Довіра» — 14,

  • «Відновлення України» — 14,

  • позафракційні — 5.

Також зроблена пільга для палива на потреби Міноборони. Для військових акциз буде 0 євро/ 1000 літрів. Ця пільга діятиме виключно для Міноборони на період воєнного та надзвичайного стану, — підсумував Железняк.

Нагадаємо, повернення акцизів на пальне не вплине на ціни на дизельне паливо для споживачів, вважає міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Завдяки частковому поверненню акцизу бюджет отримує додаткові 2−3 млрд грн щомісяця.

Джерело: Ракурс


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