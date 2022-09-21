Мощный взрыв раздался в оккупированной Новой Каховке

https://racurs.ua/n174984-moschnyy-vzryv-razdalsya-v-okkupirovannoy-novoy-kahovke-foto.html

Ракурс

Потужній вибух пролунав у середу, 21 вересня, на території тимчасово окупованої Нової Каховки Херсонської області. Про це написав у Телеграм військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

15 вересня Збройні сили України вдарили по військовій базі армії росії в Новій Каховці. Тоді результати роботи ЗСУ показали на фото.

Нагадаємо, 31 серпня на території тимчасово окупованої міста у Херсонській області вже лунали вибухи. Тоді ЗСУ атакували базу окупантів на приладобудівному заводі «Сокіл». 29 серпня російські окупанти оголосили евакуацію у місті. Жителі Нової Каховки, які мають російські сім-карти, отримали повідомлення від окупаційної влади про евакуацію з робочих місць. Тим часом перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський порадив українцям на окупованих територіях перебувати в безпечних місцях, зробити запаси їжі та води та перевірити аптечки першої медичної допомоги.