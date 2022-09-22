Зеленский на Генассамблее ООН потребовал создать спецтрибунал для россии и предложил «формулу мира»

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Український президент Володимир Зеленський запропонував «формулу миру», один із пунктів якої має на увазі покарання росії за вторгнення в Україну.

Про це він заявив у відеозверненні до делегатів 77-ї Генасамблеї ООН.

Проти України скоєно злочин, і ми вимагаємо справедливого покарання… Україна вимагає покарання за спробу вкрасти нашу територію. Покарання за вбивство тисяч людей. Покарання за тортури та приниження жінок та чоловіків. Покарання за катастрофічну турбулентність, яку росія спровокувала своєю незаконною війною, і не лише для нас, українців, а й для всього світу, — заявив президент України.

Зеленський закликав продовжувати вводити санкції проти рф, до кінця війни ізолювати країну від міжнародних організацій та позбавити права голосу, у тому числі права вето в Раді безпеки ООН, вводити візові обмеження щодо росіян, а також створити спеціальний трибунал у справі про злочини росії та розробити механізм компенсації збитків.

росія має заплатити цю війну своїми активами. Це також покарання. Це одне із найстрашніших покарань для російських посадових осіб, які цінують гроші понад усе, — вважає український лідер.

«Формула миру», яку запропонував Зеленський, має на увазі ще чотири пункти: захист життя, відновлення безпеки та територіальної цілісності, гарантії безпеки, рішучість захищатися. За його словами, ця формула може спрацювати не лише для України, а й для інших країн, які можуть опинитися у схожій ситуації.

Президент наголосив, що врегулювання військового конфлікту може відбутися лише на основі української «формули світу».

Чого немає у нашій формулі? Нейтральності. Ті, хто говорить про нейтральність, коли людські цінності та світ під ударом, мають на увазі зовсім інше. Вони говорять про байдужість. Кожен сам за себе. Ось що вони говорять. Цікавляться проблемами одне одного умовно. Дбають один про одного формально. Протокольно співчувають. І тому так само умовно, формально та протокольно вдають, ніби захищають когось, а насправді — лише свої вузькі інтереси. Ось це і створює умови для війни. Ось це і потрібно виправити, щоби створити умови для світу.

Нагадаємо, мирні переговори росії та України були перервані на початку березня. Прес-секретар президента рф на початку вересня заявляв, що Москва готова до переговорів із Києвом, але при цьому може йтися лише про виконання російських умов, які залишаються незмінними з початку війни.

Своєю чергою, Володимир Зеленський говорив, що зараз не готовий вести переговори з путіним, оскільки не бачить з російського боку «бажання бути конструктивними».

16 вересня Генеральна асамблея ООН дозволила президенту України виступити на засіданні не особисто, а по відео як виняток через продовження війни. Пропозицію дозволити українському лідеру виступити підтримала 101 країна, ще 19 утрималися. Проти проголосували сім країн: росія, білорусь, Куба, Північна Корея, Нікарагуа, Еритрея та Сирія.