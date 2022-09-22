Россияне продолжают брать штурмом границы из-за мобилизации

https://racurs.ua/n175029-rossiyane-prodoljaut-brat-shturmom-granicy-iz-za-mobilizacii-video.html

Ракурс

Оголошення мобілізації в росії спровокувало значну міграцію — після того, як воєнний злочинець, президент рф володимир путін оголосив про початок часткової мобілізації на пунктах виїзду з росії утворилися великі черги з охочих виїхати з країни. В деяких пунктах перетину кордону спостерігаються кілометрові черги.

У соцмережах оприлюднено чимало відео черг на кордонах рф з Фінляндією, Грузією, Казахстаном, Монголією та іншими державами. Водночас попитом користуються й авіаперельоти. Тому, наприклад, силовики у білорусі сьогодні отримали наказ встановлювати особи громадян рф, які переховуються від мобілізації, пише видання «Наша Ніва». Вони мають відстежувати «квартири на добу», стежити за автомобілями на російських номерах та перевіряти документи. До переліку входять чоловіки у віці від 18 до 60 років, які мають військову освіту або досвід служби.

Як відомо, Рада Європейського Союзу 9 вересня призупинила спрощений візовий режим з росією. Єврокомісар Ільва Юханссон заявила, що Європа більше не має підстав довіряти росіянам. З 19 вересня почала діяти заборона на в’їзд громадянам рф до Естонії, Латвії, Литви та Польщі.