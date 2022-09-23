На "колесике" и на колене - как оккупанты рисуют посещаемость псевдореферендумов

https://racurs.ua/n175060-na-kolesike-i-na-kolene-kak-okkupanty-risuut-poseschaemost-psevdoreferendumov-foto-video.html

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Призначені росією адміністрації на чотирьох українських територіях, які частково контролюються Москвою, 23 вересня розпочали так звані референдуми про приєднання до росії, які Москва планує використати для їх загарбання.

Підтримувані Москвою адміністрації в Луганській, Донецькій, Херсонській і Запорізькій областях проводять голосування, які суперечать міжнародному праву і статуту ООН, у розпал найбільшої війни в Європі за десятиліття, — так президент України Володимир Зеленський у своєму нічному зверненні вкотре засудив наміри росії провести фіктивні референдуми.

У перший день так званого голосування, яке призначили за кілька днів до цього, у мережі почали ширити фото- та відеодокази того, як на референдумах Кремль намагається забезпечити «правильні» результати.

У мережі з’явилися знімки, зроблені на ділянках, де проходять референдуми щодо приєднання до росії нікчемних лнр, а днр, а також частин Запорізької та Херсонської областей. Наприклад, у фейковій днр на виборчих дільницях уже висять російські прапори, щоб мотивувати тих, хто голосує зробити «правильний» вибір.

У Херсонській та Запорізькій областях бюлетені випущені двома мовами: російською та українською, щоб створити видимість збереження поліетнічності та двомовності у цих регіонах.

Крім того, на дільницях для голосування встановлені прозорі скриньки, в яких чітко видно бюлетені з позначкою «за»: вони, за задумом Кремля, повинні спонукати голосуючих наслідувати приклад тих, хто вже зробив свій вибір".

У Маріуполі рашисти ловлять людей посеред вулиці заради «галочки» у папірці. Окупанти ловлять маріупольців на вулицях та змушують голосувати заледве не на коліні.

«Референдум» у тимчасово окупованому Донецьку проходить «на кальосікє".

У Кальміуському районі Маріуполя так звана «виборча дільниця» облаштована у сквері, а людей закликають до «на бігу».

У Маріуполі, як пише радник міського голови Петро Андрющенко, «виборчі дільниці» розташовані в магазинах та кафе.

Вічна мрія проросійського населення «голосувати за гречку офіційно» здійснилась. Однак дільниці порожні. Звичних зручностей на кшталт кабінок, притаманних виборному процесу, немає. Відмітка ставиться під пильним наглядом людей з автоматами. Така вона — російська демократія, — написав Андрющенко у Телеграм.

Основним засобом примусу для голосування є поквартирний обхід. Його здійснює комісія в складі двох осіб з урною та бюлетенями та двоє автоматників. Стукають у двері квартир/будинків, примушують сусідів витягувати людей до комісії.

Примус, примус та ще раз примус. Фактично пропонують сказати «так» або «ні» прямо в дуло автомату, — написав радник мера міста.

При цьому «відлов» людей набагато активніший у сільській місцевості.

Тим часом СБУ ідентифікувала понад тисячу силовиків рф, які «охоронятимуть» так званий референдум на Запоріжжі.

Як зазначають у спецслужбі, це вдалося зробити завдяки перехопленим документам. За даними СБУ, йдеться про підрозділи Росгвардії, військової поліції, армії та російського МНС.

На «референдумі» русні у Херсоні голосують на ринку з фургончика.

Місцеві жителі окупованої Херсонщини повідомляють, що окупанти ходять по дворах та домівках з автоматами. Усім, хто проти росії, погрожують та змушують підписувати бюлетені.

На центральних вулицях Херсона, де встановили урни для голосування, немає людей.

Херсонські пабліки з посиланням на місцевих жителів повідомляють, що «референдум» у окупантів іде погано — люди не приходять голосувати за окупацію, тому росіяни зі зброєю ходять по домівках і дворах, змушуючи українців ставити підписи. Незгодним погрожують. Дехто намагається не відчиняти окупантам.

У селах і містах області також встановили «урни для голосування» біля ринків та магазинів. Людей біля них взагалі немає. Така ж ситуація на «дільницях».

У Генічеську до участі у «референдумі» вербують працівників комунальних підприємств.

У російських містах 23 вересня організували збіговиська на підтримку «референдумів». Вони зібрали тут явно більше людей, аніж на самі «референдуми».

Українська влада нагадала, що участь українців у російських «псевдореферендумах» передбачає кримінальну відповідальність.

Якщо ми говоримо про «референдум», який Україна ніколи не визнає, то я наполегливо рекомендую уникати будь-яких контактів з окупантами: роботи у дільничних комісіях, спостерігачами, роботи за певну плату, — заявила віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Ті, хто не можуть виїхати, можуть тимчасово переїхати на час референдуму. Тоді «виборча комісія», яка прийде зі скринькою за місцем реєстрації, нікого не застане. Якщо до вас подзвонили, то потрібно не давати своїх даних, оскільки ворог використовуватиме списки, каже Верещук.

Якщо людина не піде на «виборчу дільницю», але окупанти використають списки з її прізвищем, то вона покарана не буде. Однак, якщо буде добровільна участь у «референдумі», то за українським законодавством таку особу чекатиме покарання.