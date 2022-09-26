Оккупанты закрыли ростовскую область на въезд и выезд. Фото:

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Мобілізація в російській федерації не має підтримки серед населення, тому владі доводиться вдаватися до радикальних дій.

Зокрема, у зв’язку з оголошенням мобілізації ростовську область закрили на в’їзд та виїзд. А росіянам, які знаходяться не за місцем прописки, через родичів, наказали протягом трьох діб з’явитись додому. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ за 26 вересня.

Також повідомлять, що мобілізованим росіянам, які прибувають до збірних пунктів у бєлгородській області, оголошують список, що необхідно придбати за власні кошти. Зокрема, громадянам рф доведеться за свій кошт купувати теплий одяг.

У Генеральному штабі додали, що 24 вересня почалася підготовка відмобілізованих на базі автомобільного батальйону чорноморського флоту у Севастополі.

А у Сватовому Луганської області окупанти вручають повістки про мобілізацію навіть 18-річним юнакам. А, наприклад, водіїв вантажівок відразу відправляють до військових частин.

На тимчасово окупованих населених пунктах Запорізької області загарбники продовжують проводити так званий референдум. Ворожі солдати та прибічники росії ходять по квартирах й змушують місцевих мешканців «голосувати». Ще й таким чином окупанти виявляють чоловіків. Те ж саме відбувається й на Луганщині.

Нагадаємо, в Генеральному штабі ЗСУ 25 вересня повідомляли, що новоприбулих мобілізованих росіян командування російських окупаційних військ без підготовки направляє на доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, безпосередньо на лінію зіткнення.