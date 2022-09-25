Мобілізованих росіян направляють без підготовки на лінію зіткнення — Генштаб ЗСУhttps://racurs.ua/ua/n175126-mobilizovanyh-rosiyan-napravlyaut-bez-pidgotovky-na-liniu-zitknennya-genshtab-zsu.htmlРакурс
Новоприбулих мобілізованих росіян командування російських окупаційних військ без підготовки направляє на доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, безпосередньо на лінію зіткнення.
Про це сьогодні, 25 вересня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що такі дії командування рашистів значно впливають на зниження рівня морально-психологічного стану військовослужбовців противника та якість виконання ними обов’язків.
У Генштабі зазначають, що через проголошену російським диктатором володимиром путіним 21 вересня «часткову мобілізацію» військові комісаріати рф з 22 вересня працюють у цілодобовому режимі. Особам, які намагаються ухилитися від мобілізації погрожують кримінальною відповідальністю.
Зокрема, у тимчасово окупованому Севастополі чоловікам призовного віку вручено близько однієї тисячі повісток.
Представники окупаційних військ запевняють мобілізований особовий склад, що їхня служба буде проходити на тимчасово захопленій території Херсонської області до закінчення терміну так званої «спеціальної операції», — вказано в повідомленні.