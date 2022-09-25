в России продолжается объявленная диктатором владимиром путиным мобилизация, фото: «Фокус»

https://racurs.ua/n175126-mobilizirovannyh-rossiyan-napravlyaut-bez-podgotovki-na-liniu-stolknoveniya-genshtab-vsu.html

Ракурс

Новоприбулих мобілізованих росіян командування російських окупаційних військ без підготовки направляє на доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, безпосередньо на лінію зіткнення.

Про це сьогодні, 25 вересня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що такі дії командування рашистів значно впливають на зниження рівня морально-психологічного стану військовослужбовців противника та якість виконання ними обов’язків.

У Генштабі зазначають, що через проголошену російським диктатором володимиром путіним 21 вересня «часткову мобілізацію» військові комісаріати рф з 22 вересня працюють у цілодобовому режимі. Особам, які намагаються ухилитися від мобілізації погрожують кримінальною відповідальністю.

Зокрема, у тимчасово окупованому Севастополі чоловікам призовного віку вручено близько однієї тисячі повісток.