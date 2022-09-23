Две недели и на фронт — инструктаж мобилизованных россиян попал на видео

Инструктаж мобилизованных рашистов, скриншот видео

https://racurs.ua/n175042-dve-nedeli-i-na-front-instruktaj-mobilizovannyh-rossiyan-popal-na-video.html

Ракурс

Мобілізація в рф, проголошена російським диктатором володимиром путіним 21 вересня, набирає обертів.

Вже зібрані перші групи мобілізованих росіян, котрих відправляють у навчальні центри. На відео, яке нещодавно з’явилося у соцмережах, групі таких рашистів, зібраних у Приморському краї рф, розповідають, яке майбутнє їх очікує найближчим часом.

Все, ігри закінчилися — ви всі військові. Три дні тут, борт, два тижні доппідготовки, доукомплектування підрозділів, — зазначає виступаючий військовий.

Також він запевняє, що мобілізовані отримуватимуть зарплати, як у російських контрактників, а робочі місця їм нібито збережуть. Щодо термінів, на які їх мобілізують, повідомляється, що йдеться про період «до кінця спецоперації».

При цьому мобілізовані висловлюють незадоволення, що сам промовець з ними на війну не поїде.

Судячи з викриків із залу, попри обіцянки російської влади мобілізувати людей з бойовим досвідом, серед мобілізованих є і люди, які взагалі не мають досвіду військової служби.