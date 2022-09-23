В районе Сватового ранили командира 144-й мотострелковой дивизии РФ генерал-майора Цокова, фото: Андрей Цаплиенко

https://racurs.ua/n175041-rossiyskogo-generala-ranili-na-luganschine-genshtab-vsu.html

Ракурс

На Луганщині в районі населеного пункту Сватове було поранено командира 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії рф генерал-майора Цокова.

Пораненого рашиста евакуювали 20 вересня. Про це сьогодні, 23 вересня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

За інформацією Генштабу, у період з 19 по 20 вересня до військового шпиталю в Ростові-на-Дону було доставлено 105 тіл загиблих російських військовослужбовців, здійснюються підготовчі заходи прийняти ще 200 тіл найближчим часом.

Зазначається, що для поповнення втрат рашисти продовжують примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. Зокрема: