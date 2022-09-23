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В районе Сватового ранили командира 144-й мотострелковой дивизии РФ генерал-майора Цокова, фото: Андрей Цаплиенко
Российского генерала ранили на Луганщине — Генштаб ВСУhttps://racurs.ua/n175041-rossiyskogo-generala-ranili-na-luganschine-genshtab-vsu.htmlРакурс
На Луганщині в районі населеного пункту Сватове було поранено командира 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії рф генерал-майора Цокова.
Пораненого рашиста евакуювали 20 вересня. Про це сьогодні, 23 вересня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
За інформацією Генштабу, у період з 19 по 20 вересня до військового шпиталю в Ростові-на-Дону було доставлено 105 тіл загиблих російських військовослужбовців, здійснюються підготовчі заходи прийняти ще 200 тіл найближчим часом.
Зазначається, що для поповнення втрат рашисти продовжують примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. Зокрема:
- у Горлівці 19 вересня представники 1-го армійського корпусу затримали та забрали на військову службу десять чоловіків, незважаючи ні на їхній вік, ні на стан здоров’я;
- у період із 18 по 20 вересня цього року у Луганському СІЗО представники російської приватної компанії без успіху намагалися завербувати ув’язнених;
- у тимчасово окупованому Криму в межах виконання заходів часткової мобілізації окупаційна адміністрація заявила, що основну кількість резервістів планують набрати з-поміж працівників приватних охоронних підприємств, які мають досвід військової служби. У Севастополі деякі фірми вже отримали вказівку підготувати списки всіх співробітників, що підпадають під вимоги.
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