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Рашисты продолжают обстреливать Запорожье, фото: «Слово и Дело»

Рашисты обстреляли гражданскую инфраструктуру Запорожья, есть пострадавшие

23 сен 2022, 08:22
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Рашисти в ніч на сьогодні, 23 вересня, знову обстріляли Запоріжжя.





В результаті постраждала цивільна інфраструктура міста. Також, на жаль, знову постраждали люди. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

На цей час відомо про сім ушкоджених будинків, в яких повилітали шибки, — зазначив Куртєв. — Якщо ваша оселя теж отримала руйнування внаслідок обстрілів, повідомляйте про це на 15−80.

Також про влучання в об'єкти інфраструктури Запоріжжя у своєму Telegram-каналі повідомляє очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

Источник: Ракурс


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