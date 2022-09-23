Рашисты обстреляли гражданскую инфраструктуру Запорожья, есть пострадавшие

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Рашисты продолжают обстреливать Запорожье, фото: «Слово и Дело»
Рашисты обстреляли гражданскую инфраструктуру Запорожья, есть пострадавшиеhttps://racurs.ua/n175040-rashisty-obstrelyali-grajdanskuu-infrastrukturu-zaporojya-est-postradavshie.htmlРакурс
Рашисти в ніч на сьогодні, 23 вересня, знову обстріляли Запоріжжя.
В результаті постраждала цивільна інфраструктура міста. Також, на жаль, знову постраждали люди. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.
На цей час відомо про сім ушкоджених будинків, в яких повилітали шибки, — зазначив Куртєв. — Якщо ваша оселя теж отримала руйнування внаслідок обстрілів, повідомляйте про це на 15−80.
Також про влучання в об'єкти інфраструктури Запоріжжя у своєму Telegram-каналі повідомляє очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.
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