Взрывы раздались в оккупированных Ясиноватой и Новой Каховке

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Ракурс

Потужній вибух пролунав на залізничному вузлі в тимчасово окупованій Ясинуватій Донецької області. ЗМІ з посиланням на очевидців пишуть, що на залізничній станції стояли ешелони з бронетехнікою воєнних злочинців росії.

Окрім цього, ввечері 22 вересня почали з’являтися повідомлення про вибухи в районі тимчасово окупованої росіянами Нової Каховки. Місцеві пабліки повідомляли про вибухи у місті. Також була інформація про влучання по Каховській ГЕС.