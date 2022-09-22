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Ракурс
Взрывы раздались в оккупированных Ясиноватой и Новой Каховке

Взрывы прогремели в оккупированных Ясиноватой и Новой Каховке (ВИДЕО)

22 сен 2022, 22:20
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Потужній вибух пролунав на залізничному вузлі в тимчасово окупованій Ясинуватій Донецької області. ЗМІ з посиланням на очевидців пишуть, що на залізничній станції стояли ешелони з бронетехнікою воєнних злочинців росії.





Окрім цього, ввечері 22 вересня почали з’являтися повідомлення про вибухи в районі тимчасово окупованої росіянами Нової Каховки. Місцеві пабліки повідомляли про вибухи у місті. Також була інформація про влучання по Каховській ГЕС.

Источник: Ракурс


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