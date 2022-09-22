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Ракурс
Зрители американского ток-шоу почтили овациями украинцев и ВСУ

Зрители американского ток-шоу почтили овациями украинцев и ВСУ (ВИДЕО)

22 сен 2022, 21:50
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Дмитро Кулеба, очільник Міністерства закордонних справ України, дав інтерв’ю американському телеведучому Стівену Кольберу під час вечірнього ток-шоу The Late Show with Stephen Colbert й зірвав овації аудиторії. Глядачі, які були на ефірі у студії, стоячи аплодували українцям та Збройним силам України.





Кольбер запитав Кулебу про звільнення Харківської області, на що головний дипломат України відповів:

Це доводить не тільки нам, але й усьому світові, що ми (Україна — ред.) вміємо перемагати і ми перемагаємо.

Глава українського зовнішньополітичного відомства також закликав західну спільноту «не боятися стримувати росіян». Кулеба нагадав, що стратегія стримування допомогла перемогти у Холодній війні.

Радянський союз десятиліттями погрожував США та іншим країнам ядерною зброєю. Але не було жодного моменту, коли в Сполучених Штатах чи в іншій країні сказали, що СРСР погрожує, давайте підемо на поступки, — вказав міністр.

Источник: Ракурс


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