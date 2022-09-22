Глядачі американського ток-шоу вшанували оваціями українців і ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n175037-glyadachi-amerykanskogo-tok-shou-vshanuvaly-ovaciyamy-ukrayinciv-i-zsu-video.html

Ракурс

Дмитро Кулеба, очільник Міністерства закордонних справ України, дав інтерв’ю американському телеведучому Стівену Кольберу під час вечірнього ток-шоу The Late Show with Stephen Colbert й зірвав овації аудиторії. Глядачі, які були на ефірі у студії, стоячи аплодували українцям та Збройним силам України.

Кольбер запитав Кулебу про звільнення Харківської області, на що головний дипломат України відповів:

Це доводить не тільки нам, але й усьому світові, що ми (Україна — ред.) вміємо перемагати і ми перемагаємо.

Глава українського зовнішньополітичного відомства також закликав західну спільноту «не боятися стримувати росіян». Кулеба нагадав, що стратегія стримування допомогла перемогти у Холодній війні.