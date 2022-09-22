Ракурсhttps://racurs.ua/
Глядачі американського ток-шоу вшанували оваціями українців і ЗСУ
Глядачі американського ток-шоу вшанували оваціями українців і ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n175037-glyadachi-amerykanskogo-tok-shou-vshanuvaly-ovaciyamy-ukrayinciv-i-zsu-video.htmlРакурс
Дмитро Кулеба, очільник Міністерства закордонних справ України, дав інтерв’ю американському телеведучому Стівену Кольберу під час вечірнього ток-шоу The Late Show with Stephen Colbert й зірвав овації аудиторії. Глядачі, які були на ефірі у студії, стоячи аплодували українцям та Збройним силам України.
Кольбер запитав Кулебу про звільнення Харківської області, на що головний дипломат України відповів:
Це доводить не тільки нам, але й усьому світові, що ми (Україна — ред.) вміємо перемагати і ми перемагаємо.
Глава українського зовнішньополітичного відомства також закликав західну спільноту «не боятися стримувати росіян». Кулеба нагадав, що стратегія стримування допомогла перемогти у Холодній війні.
Радянський союз десятиліттями погрожував США та іншим країнам ядерною зброєю. Але не було жодного моменту, коли в Сполучених Штатах чи в іншій країні сказали, що СРСР погрожує, давайте підемо на поступки, — вказав міністр.
.