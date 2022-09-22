Видео боев в Мариуполе показал вернувшийся из плена азовец Фрост

https://racurs.ua/n175036-video-boev-v-mariupole-pokazal-vernuvshiysya-iz-plena-azovec-frost-video.html

Ракурс

Азовець Микола Кущ, відомий під псевдо Фрост, який повернувся з російського полону, показав власне унікальне відео боїв у Маріуполі. Зауважимо, що Фроста та Костянтина Нікітенка (Фокса) воєнні злочинці росії свого часу «засудили» до страти.

Відеозапис азовця 22 вересня оприлюднив у Телеграм фронтовий журналіст Юрій Бутусов.

Нагадаємо, серед 200 військовополонених, яких обміняла Україна, був й Микола Кущ. Його у липні разом з іноземцями терористи маріонеткового псевдоутворення днр засудили до смертної кари.

Фрост свого часу воював на Світлодарській дузі.