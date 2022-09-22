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Ракурс
Видео боев в Мариуполе показал вернувшийся из плена азовец Фрост

Видео боев в Мариуполе показал вернувшийся из плена азовец Фрост (ВИДЕО)

22 сен 2022, 21:20
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Азовець Микола Кущ, відомий під псевдо Фрост, який повернувся з російського полону, показав власне унікальне відео боїв у Маріуполі. Зауважимо, що Фроста та Костянтина Нікітенка (Фокса) воєнні злочинці росії свого часу «засудили» до страти.





Відеозапис азовця 22 вересня оприлюднив у Телеграм фронтовий журналіст Юрій Бутусов.

Нагадаємо, серед 200 військовополонених, яких обміняла Україна, був й Микола Кущ. Його у липні разом з іноземцями терористи маріонеткового псевдоутворення днр засудили до смертної кари.

Фрост свого часу воював на Світлодарській дузі.

Источник: Ракурс


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