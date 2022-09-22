Россия может применить ядерное оружие, чтобы остановить контрнаступление ВСУ - ГУР

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Росія може застосувати ядерну зброю, щоб зупинити контрнаступ Збройних сил України. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

Можливо, росія застосує ядерну зброю проти України. Вони намагатимуться зупинити нашу наступальну діяльність та зруйнувати нашу державу. Це загроза для інших країн. Вибух тактичної ядерної зброї матиме вплив не лише на Україну, а й на Чорноморський регіон. Ми пам’ятаємо історію Чорнобиля. Можливо, ми матимемо ще одну катастрофу на нашій території, у Східній Європі, — вказав Скібіцький.

Він вважає, що ймовірне застосування москвою зброї масового ураження несе ризики для всіх країн Чорноморського регіону. Зокрема, наслідки застосування ядерної зброї можуть вплинути на Польщу, Туреччину та Болгарію.

Нагадаємо, воєнний злочинець рф володимир путін у своєму зверненні заявив, що «захищатиме територіальну цілісність і незалежність рф» усіма доступними способами, зокрема й за допомогою ядерної зброї. Водночас, екс-командувач армії США в Європі Бен Ходжес переконаний, що застосування кремлем ядерної зброї проти України обернеться нищівним ударом США по чорноморському флоту рф або російських базах у Криму.