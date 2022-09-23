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Ракурс
Рашисти продовжують обстрілювати Запоріжжя, фото: «Слово і Діло»

Рашисти обстріляли цивільну інфраструктуру Запоріжжя, є постраждалі

23 вер 2022, 08:22
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Рашисти в ніч на сьогодні, 23 вересня, знову обстріляли Запоріжжя.





В результаті постраждала цивільна інфраструктура міста. Також, на жаль, знову постраждали люди. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

На цей час відомо про сім ушкоджених будинків, в яких повилітали шибки, — зазначив Куртєв. — Якщо ваша оселя теж отримала руйнування внаслідок обстрілів, повідомляйте про це на 15−80.

Також про влучання в об'єкти інфраструктури Запоріжжя у своєму Telegram-каналі повідомляє очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

Джерело: Ракурс


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