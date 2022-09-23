Рашисти обстріляли цивільну інфраструктуру Запоріжжя, є постраждалі

Рашисти продовжують обстрілювати Запоріжжя, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n175040-rashysty-obstrilyaly-cyvilnu-infrastrukturu-zaporijjya-ie-postrajdali.html

Ракурс

Рашисти в ніч на сьогодні, 23 вересня, знову обстріляли Запоріжжя.

В результаті постраждала цивільна інфраструктура міста. Також, на жаль, знову постраждали люди. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

На цей час відомо про сім ушкоджених будинків, в яких повилітали шибки, — зазначив Куртєв. — Якщо ваша оселя теж отримала руйнування внаслідок обстрілів, повідомляйте про це на 15−80.

Також про влучання в об'єкти інфраструктури Запоріжжя у своєму Telegram-каналі повідомляє очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.